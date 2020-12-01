2020/12/01 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن نتائج عملية ريف خانقين العسكرية في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عملية ريف قضاء خانقين العسكرية(100كم شمال شرق بعقوبة) والتي انطلقت من محوريين لتعقب داعش الارهابي في بساتين واراضي 6 قرى مترامية حققت كل الاهداف المرسومة لها”.

واضاف، ان “العملية اسفرت عن ضبط وتدمير مضافة داعشية بالاضافة للاستيلاء على 3 احزمة ناسفة وتفكيك عبوة ناسفة مؤكدا بان اكثر من 3 الاف دونم من البساتين والاراضي الزراعية جرى تمشيطها خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق ذات تضاريس معقدة جدا”.

وكان الحشد الشعبي انطلق صباح اليوم في عملية عسكرية من محوريين لتعقب خلايا داعش الارهابي في ريف قضاء خانقين”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن نتائج عملية “ريف خانقين” العسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن نتائج عملية “ريف خانقين” العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).