محدث..الذهب يفقد 38 دولاراً عند التسوية مع خسائر العملة الأمريكية

2020/12/01 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر لنحو 38 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر العملة الأمريكية.

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