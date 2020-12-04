تركيا توقف 11 عراقياً متهماً بالانتماء لداعش

2020/12/04 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوقفت السلطات الأمنية التركية، الجمعة، 11 عراقيا في عملية ضد تنظيم "داعش" بولاية صامصون شمالي البلاد.

وذكرت مصادر تركية، بحسب ما نقلته وكالة "الاناضول"، تابعه "ناس" (4 كانون الاول 2020)، أن "فرق شعبة مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في قضائي إيلك أدم، وأتاكوم بالولاية".

وأوقفت قوات الأمن خلال العملية "11 عراقيا يشتبه بقيامهم بأنشطة في صفوف تنظيم "داعش"، وضبطت مواد رقمية تعود للموقوفين".

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