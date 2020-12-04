الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يسجل مكاسب أسبوعية 52 دولاراً

2020/12/04 | 22:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان بيانات اقتصادية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية 52 دولاراً.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات لمستويات قياسية جديدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة.

فيما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 1 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

ورغم التراجع، حققت أسعار المعدن الأصفر أول مكاسب أسبوعية في شهر بحوالي 3 بالمائة أو 52 دولاراً ، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1840 دولارا للأوقية.

ووبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1835.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.60.

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