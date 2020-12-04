خلافات الحاشية تسرّب صورا حميمية لعشيقة ملك تايلاند

2020/12/04 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت صحيفة South China Morning Post، إن أنصار الملكة التايلاندية سوثيدا، يسعون لطرد ونفي سنينات ونجفاجير أباكدى محبوبة ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.

ففي نوفمبر الماضي تم تسريب مئات الصور المسروقة من هواتف سنينات ونشرها على الإنترنت ويؤكد الصحفي أندرو ماكجريجور مارشال الذي غطى حياة الملوك التايلانديين لسنوات عديدة، أنه بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح محبوبة الملك من السجن، تلقى بطاقة ذاكرة تتضمن باقات من صورها بما فيها الحميمية.

ويعزو هذا التسريب إلى مؤامرات رجال البلاط المستائين من عودة سنينات وهم يأملون في أن تدمر الصور المنشورة سمعتها وتتسبب بفضيحة جديدة.

وتزوج ملك تايلاند من عشيقته سينينات التي كانت تعمل ممرضة في الجيش في حفل علني حضرته زوجته سوثيدا فاجيرالونغكورن.

وقبل اعتلائه العرش الملكي كان الملك فاجيرالونغكورن متزوجا ثلاث مرات وطلق زوجته الثالثة سريراسمي سوادي عام 2014، بعد اعتقال عدد من أقربائها.

المصدر: لينتا رو

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