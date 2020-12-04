2020/12/04 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرار حياة صوت مصر في كتاب (شادية تتحدث عن نفسها) 2-2 القاهرة -الزمان قلما تجد بيتا في مصر به أحد لا يعرف الفنانة شادية.ورغم رحيلها قبل ثلاث سنوات، يتذكرها المصريون، وغيرهم من العرب، بأغانيها وأفلامها، ثم الملابسات الدرامية التي أحاطت باعتزالها الفن.وبمناسبة ذكرى رحيل الفنانة الشهيرة، التي حلت في الـ 28 من تشرين الثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرار حياة صوت مصر في كتاب (شادية تتحدث عن نفسها) 2-2) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرار حياة صوت مصر في كتاب (شادية تتحدث عن نفسها) 2-2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).