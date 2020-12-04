2020/12/04 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يهنئ العبدلله لتكريمه في ضيافة بغداد – الزمان قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهنئة إلى الفنان مصطفى العبد الله، بمناسبة تكريمه في مهرجان ضيافة بدورته الرابعة التي اقيمت الاسبوع الماضي في دبي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الكاظمي بالعبد الله، وأكد خلاله (دعم حكومته للفن العراقي والفنانين، في سبيل تحقيق قفزة نوعية […]

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