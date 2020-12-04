2020/12/04 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتفات عزيز أهم شيء عندها الآن: الأسنان ثم الكمامة والحذاء في زمن كورونا مازلت أنتظر صاحب الظل الطويل عمان – مجيد السامرائي افضل من تدون يومياتها بشكل دقيق هي الفنانة التفات عزيز..حتى عندما لاتمر بها حوادث تذكر تهبط الى الرومانسية : ( الكتابة هي الصوت الحقيقي للانسان ..هي الحبل السري الذي يمتد بينك وبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلتفات عزيز أهم شيء عندها الآن: الأسنان ثم الكمامة والحذاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلتفات عزيز أهم شيء عندها الآن: الأسنان ثم الكمامة والحذاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).