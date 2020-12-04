كورونا “يفتك” بالعام الدراسي في بغداد: إصابات بكوادر تدريسية “بعلامات غريبة”!

2020/12/04 | 22:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، عن اصابة ٨ اساتذة من اصل ٢٥ بمدرسة واحدة بفيروس كورونا دون ظهور اعراض عليهم.

وقال الحجامي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : أثبتت الفحوصات اليومية في المدارس اصابة بعض الاساتذة والطلاب من غير ظهور الاعراض عليهم و هذا ما حصل في احدى المدارس في مدينة الشعلة ، حيث اظهرت الفحوصات اصابة ٨ اساتذة من اصل ٢٥ أستاذًا، اي ما نسبته ثلث العدد تقريبًا، و هذا يظهر بوضوح تطوير بعضهم او جميعهم مناعة ضد المرض ادت الى عدم ظهور الاعراض عليهم .

واوضح من خلال تلك المعطيات يتضح ان عدداً كبيراً من سكان جانب الكرخ من بغداد قد اصيبوا و لم تظهر عليهم الاعراض او اكتسبوا شيئا من المناعة بدون ان يصابوا اضافة للذين اصيبوا و اكتسبوا الشفاء و هذا ما يطلق عليه ( مناعة القطيع Herd Immunity ).

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