تركيا تعلن اعتقال 11 عراقياً متهماً بالانتماء لداعش

2020/12/04 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أوقفت السلطات الأمنية التركية، الجمعة، 11 عراقيا في عملية ضد تنظيم “داعش” بولاية صامصون شمالي البلاد. وذكرت مصادر تركية، بحسب ما نقلته وكالة “الاناضول”، أن “فرق شعبة مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في قضائي إيلك أدم، وأتاكوم بالولاية”. وأوقفت قوات الأمن خلال العملية “11 عراقيا يشتبه بقيامهم بأنشطة …

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