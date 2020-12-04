نادي نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه

2020/12/04 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كرّم نادي نابولي الإيطالي نجمه السابق الأرجنتيني "دييغو أرماندو مارادونا" الذي فارق الحياة في 25 تشرين الثاني الماضي عن 60 عاماً إثر انتكاسة صحية، بإطلاق اسمه على ملعبه بحسب ما أعلنت الجمعة بلدية المدينة الجنوبية اليوم الجمعة.وما أن أعلن عن خبر وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب "سان باولو" الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة بقميص الفريق الجنوبي./انتهى9

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