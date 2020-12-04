محدث..الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يسجل مكاسب أسبوعية 52 دولاراً

2020/12/04 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان بيانات اقتصادية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية 52 دولاراً

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