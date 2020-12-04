2020/12/04 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفك والعزل من المسؤول وما هي الجريمة؟ – عبد الخالق الشاهر ضجة غير مسبوقة حول لجنة الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي ، لم نلمسها عندما اصدر مجلس الحكم قراراته بحجز ومصادرة اموال الناس ،ولم تثر اية ضجة عندما تم سن قانون غير دستوري وغير شرعي لنفس الغرض ..
بل ان حتى المحكمة الاتحادية ردت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من المسؤول وما هي الجريمة؟ – عبد الخالق الشاهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بل ان حتى المحكمة الاتحادية ردت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من المسؤول وما هي الجريمة؟ – عبد الخالق الشاهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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