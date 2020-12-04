2020/12/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفك والعزل من المسؤول وما هي الجريمة؟ – عبد الخالق الشاهر ضجة غير مسبوقة حول لجنة الفك والعزل بين الوقفين السني والشيعي ، لم نلمسها عندما اصدر مجلس الحكم قراراته بحجز ومصادرة اموال الناس ،ولم تثر اية ضجة عندما تم سن قانون غير دستوري وغير شرعي لنفس الغرض ..بل ان حتى المحكمة الاتحادية ردت […]

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