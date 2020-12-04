2020/12/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل مجنون بين توتنهام ولاسك في الدوري الأوربي ليلة عاطفية بعودة جماهير أرسنال في ملعب الإمارات { لندن- وكالات: انتظرت جماهير آرسنال، 9 أشهر للعودة إلى مدرجات ملعب فريقها، لكن تحت أنظار ألفي متفرج، احتاج الفريق إلى 9 دقائق فقط لهز الشباك في طريقه لفوز كبير في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكان من المناسب أن […]

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