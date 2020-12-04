2020/12/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الإله يعلّق بشأن رأي القضاء حمودي: قرار محكمة المنازعات الرياضية يتناغم مع الإرادة الدولية بغداد- الزمان رحب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالقرار الصادر عن محكمة المنازعات الرياضية، والذي أبطل نتائج المؤتمر الانتخابي المنعقد في الرابع عشر من شهر تشـــــــرين الثاني الماضي.وقال حمودي بحسب بيان صحفي إن قرار المحكمة الموقرة جاء […]

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