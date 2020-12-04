الأردن..51 وفاة و3116 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/04 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 51

وفاة و3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في

المملكة إلى 234,353 حالة، والوفيات إلى 2960

حالة.

وبلغ عدد الحالات

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