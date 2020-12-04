إيطاليا.. 814 وفاة 24099 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/04 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت

814 حالة وفاة و24099 إصابة جديدة بفيروس

كورونا اليوم الجمعة، مقابل 993 وفاة و23225

إصابة أمس الخميس.

وسجلت إيطاليا 58852 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ

ظهور الوباء في ش

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