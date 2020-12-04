مركز متخصص: تجاهل حكومي يحرم آلاف الطلبة من التعليم

2020/12/04 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر مركز الإعلام الرقمي، الجمعة، من حرمان آلاف الأطفال من التعليم بسبب التطبيق الخاطئ للتعليم الإلكتروني، مشيرا إلى ان العقبات التي واجهت العام الماضي لم يجر معالجتها وتم تجاهلها رغم وجود فترة زمنية كافية لذلك.

وقال المركز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (4 كانون الاول 2020)، ان "العقبات التي واجهت التعليم الإلكتروني للدراسة الابتدائية والثانوية في العام الدراسي الماضي في العراق، لم يجر معالجتها وتم تجاهلها رغم وجود فترة زمنية كافية لذلك".

وأضاف البيان، أن "الآلية المتبعة حاليا تتطلب جهازا ذكيا واتصالا جيدا بشبكة الإنترنت، مبديا (المركز) مخاوفه من أن الوضع الراهن قد يحرم آلاف الأطفال في المناطق التي تقع تحت خط الفقر من التعليم مما يرفع نسبة الأمية في البلاد".

وتابع، أن "التحول الرقمي يفترض أن يسهل انضمام أعداد أكبر من الدارسين ويسهم في القضاء على الأمية ويساعد على استيعاب الأطفال وليس العكس، مؤكدا أن تكلفة التحول الرقمي زهيدة مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تصرف على طباعة الكتب سنويا".

ونوه المركز في بيانه "لعدة تجارب عالمية تقوم فيها الدولة بتوفير جهاز تابلت مجاني مرفق بشريحة هاتفية تمكن الطالب من الدخول إلى منظومة التعليم الإلكتروني بشكل مجاني (إنترانت) ودون الحاجة لإنترنت".

وأكد، أن "هذه الطريقة لا تحتاج سوى للتنسيق بين شركات الاتصالات في العراق والجهات ذات العلاقة مما يخفف عن العوائل الفقيرة تكاليف الاشتراك الشهرية بالإنترنت، وبنفس الوقت توفر اتصالا سريعا بمنصة التعليم الإلكترونية عكس استخدام خدمات الإنترنت التي غالبا ما تكون بطيئة".

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