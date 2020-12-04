2020/12/04 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول صحي عراقي، عن تعهد، قدمته شركة فايزر الأمريكية المختصة بصناعة الأدوية والمواد الطبية، بشأن لقاحها لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فايزر تقدم تعهداً للعراق بشأن لقاحها ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فايزر تقدم تعهداً للعراق بشأن لقاحها ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).