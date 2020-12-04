بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شخصين بحادث سير في اربيل

2020/12/04 | 22:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما واصيب آخر بجروح، يوم الجمعة، باربيل ، بسبب السرعة الزائدة والتسابق.

وقال فاضل حاجي المتحدث باسم مديرية شرطة اربيل ، خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الحادث وقع الليلة، في الشارع الستيني، امام الجامع الابيض، موضحا، ان سيارة من نوع " BMW" وبسبب السرعة الزائدة والتسابق، اصطدمت بسيارة اخرى ليتحول مسارها الى الرصيف.

واضاف: ان الحادث اسفر عن مصرع شخصين، كسبة في بيع السكائر، واصابة آخر بجروح.

PUKmedia ترجمة

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