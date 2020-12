رسميا.. نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه

2020/12/04 | 22:32 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

أعلنت بلدية مدينة نابولي الإيطالية اليوم الجمعة تغيير اسم ملعب سان باولو إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، تكريما للأسطورة الأرجنتينية الذي فارق الحياة في الـ25 من نوفمبر الماضي.

وما أن أعلن عن خبر وفاة مارادونا في بلده الأرجنتين في الـ25 من نوفمبر الماضي عن عمر ناهز الـ60 عاما، حتى تبنى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس وسلطات المدينة فكرة إطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية على ملعب “سان باولو” الذي تألق فيه بطل مونديال 1986 خلال فترة الأعوام السبعة التي قضاها في صفوف فريق نابولي.

وكشفت بلدية نابولي اليوم أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الملعب “من قبل جميع أعضاء المجلس البلدي” الذي أشاد بمن اعتبره “أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور.



بموهبته الهائلة وسحره، شرَّف قميص نابولي طيلة سبعة أعوام حيث أهداه لقبي الدوري الإيطالي وكؤوسا أخرى مرموقة، وحصل في المقابل على حب أبدي غير مشروط من المدينة بأكملها”.

OFFICIAL: The Municipality of Naples has announced that the San Paolo will, from today, be named after Diego Armando Maradona.



https://t.co/FLZ7jCXEDW#Napoli #Maradona #SanPaolo #SerieA #Calcio pic.twitter.com/nnZx5uq9zh

— footballitalia (@footballitalia) December 4, 2020

وستكون المباراة الأولى لنابولي على ملعبه بتسميته الجديدة “دييغو أرماندو مارادونا” الخميس المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي “اليورويا ليغ” ضد ريال سوسيداد الإسباني.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا الأرجنتيني الذي قاد الفريق إلى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 إضافة الى لقبي الكأس المحلية عام 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، قبل مباراتهم في الدوري الأوروبي ضد ريجيكا الكرواتي (2-0) على ملعب “سان باولو” من خلال ارتداء القميص رقم 10 وإسم الأسطورة.

وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للراحل مارادونا على شاشة عملاقة داخل الملعب.

ولم ينتظر مشجعو نابولي قرار مجلس الإدارة والبلدية بإطلاق اسم معشوقهم الأرجنتيني على معقلهم، فوضعوا بعد ساعات من خبر الوفاة لافتات على أسوار الملعب كتب عليها “ملعب دييغو أرماندو مارادونا”.

