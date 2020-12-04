في سوريا الأسد .. الخبز يباع في السوق السوداء

2020/12/04 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الخبز المادة الوحيدة التي يمكن للكثير من السوريين تحمل تكلفتها، رغم أنهم يقفون في طوابير لساعات للحصول على حزمتين منه بسبب النقص الحاد في الخبز المدعوم من النظام السوري.

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