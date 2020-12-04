الاعلام الرقمي : التعليم الالكتروني قد يحرم الاف الطلبة نتيجة للتطبيق الخاطئ

2020/12/04 | 22:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(( أبرز ما جاء في بيان مركز الاعلام الرقمي حول العام الدراسي الجديد))

-آلاف الأطفال في العراق قد يحرمون من التعليم بسبب التطبيق الخاطئ للتعليم الإلكتروني .

-لم تتم معالجة العقبات التي واجهت التعليم الإلكتروني للدراسة الابتدائية والثانوية في العام الدراسي الماضي في العراق، وتم تجاهلها رغم وجود فترة زمنية كافية لذلك.

-أن الآلية المتبعة حالياً تتطلب جهازاً ذكياً واتصالا جيدا بشبكة الإنترنت.

-ان التحول الرقمي يفترض أن يسهل انضمام أعداد أكبر من الدارسين ويسهم في القضاء على الأمية ويساعد على استيعاب الأطفال وليس العكس.

-أن تكلفة التحول الرقمي زهيدة مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تصرف على طباعة الكتب سنوياً.

-هناك حاجة للتنسيق بين شركات الاتصالات في العراق والجهات ذات العلاقة مما يخفف عن العوائل الفقيرة تكاليف الاشتراك الشهرية بالإنترنت، وبنفس الوقت توفر اتصالاً سريعاً بمنصة التعليم الإلكترونية عكس استخدام خدمات الإنترنت التي غالباً ما تكون بطيئة.

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