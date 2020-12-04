هل يبيع كردستان النفط إلى اسرائيل؟.. هوشيار زيباري يجيب

2020/12/04 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الجمعة، بيع الإقليم نفطه إلى إسرائيل، فيما أشار إلى أن الأحزاب الكردية، المشاركة في الحكومة، على علم تام، بالاتفاق النفطي المبرم مع تركيا.





وقال بارزاني، خلال مشاركته في برنامج "أصحاب القرار" الذي يقدمه الزميل، عارف الساعدي، وتابعه "ناس" (4 كانون الأول 2020) إن "نفط إقليم كردستان يُباع لشركات عالمية، عاملة في هذا المجال، ونحن غير معنيين للأطراف التي تشتري هذا النفط لاحقاً".

وبشأن الأنباء المثارة حول بيع نفط الإقليم إلى إسرائيل، وتصريحات وزير النفط السابق، ثامر الغضبان حيال ذلك، أضاف زيباري، أن "بيع الإقليم نفطه بشكل مباشر إلى إسرائيل، لم يحدث"، متسائلاً أن "النفط العراقي اليوم يباع إلى الشركات العالمية والدولية ..



لكن من يثبت أنه لم يذهب إلى إسرائيل".

وتطرق زيباري، خلال الحوار، إلى الاتفاق النفطي مع تركيا، مشيراً إلى أن "واردات الصادرات النفطية تذهب إلى بنك تركي، وهذا البنك يرسلها بدوره، إلى الاقليم لكنهم ياخذون حقوقهم من هذا الاستمثار طويل الامد".

ونفى أن "يكون الحزب الديمقراطي عقد تلك الاتفاقات بمعزل عن الأحزاب الأخرى"، مؤكداً أن "كل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، على علم بتلك الاتفاقيات، وكل من يقول خلاف ذلك فغير صحيح".

ولفت زيباري، إلى "وجود تصريحات تصدر من القوى العراقية، فيها غبن كبير لإقليم كردستان، وبعيدة عن مبدأ الشراكة الوطنية، والأخوة، بل بعضهم يحمل الإقليم كل المصائب التي مر بها العراق".

وفي مجال الحريات، قال زيباري، إن "الحريات في أربيل، ليست مثالية بشكل تام، لكنها أفضل من بغداد والناصرية، ونحن في بلد واحد، ونقارن بعضنا ببعض، ولا نقارن مع دول أخرى، ..



بالأمس في ساحة التحرير، رفع المتظاهرون عدداً كبيراً من صور شهداء التظاهرات، لكن في اربيل لم يحصل أي شيء مما حصل في باقي المحافظات، من قتل المتظاهرين وملاحقة الناشطين".

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