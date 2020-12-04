اغتيال عضو كبير في الموساد الاسرائيلي على يد مجهولين

2020/12/04 | 22:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وسائل اعلام عن اغتيال فهمي هيناوي ، البالغ من العمر 45 عامًا ، وهو عضو كبير في الموساد في إسرائيل ، على أيدي مجهولين....

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