2020/12/04 | 22:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. ايزيدية تحتفل بذكرى مرور عام على تحريرها من داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/04 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. ايزيدية تحتفل بذكرى مرور عام على تحريرها من داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. ايزيدية تحتفل بذكرى مرور عام على تحريرها من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).