تطبيق ينبه المستخدمين بأنهم مراقبون ويتم تجميع بيانات عنهم

2020/12/04 | 22:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]طور باحثون من معمل CyLab في جامعة “كارنيغي ميلون” الأمريكية تطبيقًا يكشف للمستخدمين هل يحتوي مكان تواجدهم على أدوات وأجهزة لجمع معلومات عنهم.

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