2020/12/04 | 22:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف تقرير صحفي عن تراجع واردات الهند من الذهب خلال الشهر الماضي حيث فشل مهرجان "الأضواء" في إنعاش الطلب في ثاني أكبر مستهلك في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: واردات الهند من الذهب تتراجع 41% خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: واردات الهند من الذهب تتراجع 41% خلال نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).