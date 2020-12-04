2020/12/04 | 22:46 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: كشف تقرير صحفي عن تراجع واردات الهند من الذهب خلال الشهر الماضي حيث فشل مهرجان "الأضواء" في إنعاش الطلب في ثاني أكبر مستهلك في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: واردات الهند من الذهب تتراجع 41% خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: واردات الهند من الذهب تتراجع 41% خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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