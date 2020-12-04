فوز وتعادل بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم

2020/12/04 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/فاز فريق الحسين على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جرت اليوم، على ستاد الملك عبد الله الثاني/جنوب العاصمة عمان/، ضمن الجولة الخامسة عشر بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم.وتقدم الحسين إربد بهذا الفوز للمركز الرابع، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة بينما بقي رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.وفي مباراة اخرى من نفس الاسبوع تعادل الفيصلي وسحاب بدون أهداف في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، وبذلك رفع الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة، وسحاب إلى 14 نقطة./انتهى

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