2020/12/04 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 31 / مطلوبا بقضايا جنائية وأرهابية بعمليات امنية نفذت في مناطق متفرقة داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القبض على المطلوبين جاء من خلال الممارسات الامنية التي نفذتها دوريات ومفارز قسم مكافحة اجرام ديالى واقسام شرطة بعقوبة والخالص المنصورية وابي صيدا وقره تبه .واضاف ان دورية امنية تابعة لشرطة ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة عثرت على عبوتين ناسفتين في بساتين الهورة حيث تم معالجتهما موقعيا من قبل خبير المتفجرات دون خسائر او اصابات بشرية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 31 / مطلوبا ومعالجة عبوتين ناسفتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على / 31 / مطلوبا ومعالجة عبوتين ناسفتين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).