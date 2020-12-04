2020/12/04 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان يعرب لروحاني عن حزنه العميق لمقتل العالم النووي إسرائيل تشير إلى إرتفاع التهديد على مواطنيها بعد تصريحات إيرانية { القدس – ا ف ب: اشارت الحكومة الإسرائيلية امس إلى ارتفاع مستوى التهديد على مواطنيها في الخارج على خلفية صدور دعوات في إيران إلى الانتقام لمقتل عالم نووي بارز في عملية حمّلت […]

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