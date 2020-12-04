2020/12/04 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إخماد حريق إندلع بمنازل كرفانية ونيران نشبت داخل شقة سكنية إحباط تعرض لداعش وإعتقال 5 متاجرين بالمخدرات وعصابة للسطو بغداد – الزمان اعتقلت قوة أمنية خمسة تجار مخدرات في بغداد، بعد مطاردة وإطلاق نار استمر اكثر من نصف ساعة.
وقال بيان امس ان (قوة أمنية اعتقلت خمسة تجار مخدرات في منطقة […]
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وقال بيان امس ان (قوة أمنية اعتقلت خمسة تجار مخدرات في منطقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تعرض لداعش وإعتقال 5 متاجرين بالمخدرات وعصابة للسطو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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