2020/12/04 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق إندلع بمنازل كرفانية ونيران نشبت داخل شقة سكنية إحباط تعرض لداعش وإعتقال 5 متاجرين بالمخدرات وعصابة للسطو بغداد – الزمان اعتقلت قوة أمنية خمسة تجار مخدرات في بغداد، بعد مطاردة وإطلاق نار استمر اكثر من نصف ساعة.وقال بيان امس ان (قوة أمنية اعتقلت خمسة تجار مخدرات في منطقة […]

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