2020/12/04 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تقارب الإصابات والشفاء وإنخفاض الوفيات بتسجيل 26 حالة بغداد – ياسين ياس حذرت وزارة الصحة والبيئة المواطنين، من عواقب وخيمة جراء الاستهانة بالإجراءات الوقائية بخطر فايروس كورونا المتفشي في العراق.ودعت الصحة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية)، مؤكدا (عدم تجاوز خطر الجائحة حتى الآن)، واوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا : تقارب الإصابات والشفاء وإنخفاض الوفيات بتسجيل 26 حالة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا : تقارب الإصابات والشفاء وإنخفاض الوفيات بتسجيل 26 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).