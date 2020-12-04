2020/12/04 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–12

أبو غريب ———-36

الإسكان————4

الاعلام————-12

البياع ————-12

التاجي————-10

التراث ———– 3

الحرية ————-14

الخطيب ———–2

الدورة————–17

الرحمانية ———–3

السيدية ———– 9

الشالجية———–4

الشرطة الرابعة——-3

الشعلة ————- 7

الصالحية ———–6

الطارمية————16

العامرية————8

العطيفية————5

العلاوي ———–1

الغزالية————–10

القادسية ————- 4

الكاظمية ————-13

المحمودية————22

المعالف ———–2

المكاسب ———– 1

المنصور ————-8

المواصلات ———-4

الوشاش ———–3

اليرموك ————-7

اليوسفية ————1

حي الجامعة———–5

حي الجهاد————19

حي العدل ———–10

حي العامل————15

سويب ————– 1

شارع حيفا ———-1

كرادة مريم ———–3

سكنة جانب الرصافة —– 1

الشفاء: 367

الوفيات: 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 314 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 314 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).