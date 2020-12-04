استشهاد طفل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الصهيوني في الضفة الغربية

2020/12/04 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عامًا، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“ إن الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عامًا)، توفي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت ظهرًا في قرية …

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