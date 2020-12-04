غداً.. أمطار في 7 محافظات أحياناً غزيرة

2020/12/04 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير توقعات الطقس الى هطول أمطار أحياناً تكون غزيرة في 7 محافظات في البلاد غداً السبت.

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