تأسيس ملعب نموذجي في حلبجة الشهيدة

2020/12/04 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، في دعم الرياضة والرياضيين، من المقرر الشروع بتأسيس ملعب نموذجي بمدينة حلبجة الشهيدة.

واوضح مصدر مقرب من محافظ حلبجة لـPUKmedia: ان اتصالات مكثفة منذ ايام بين المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية و محافظة حلبجة، لتدشين ملعب نموذجي في المدينة.

واضاف: ان احد المستثمرين سيصل قريبا الى حلبجة لبحث تأسيس المعلب، لافتا الى ان الملعب سيتم تأسيسه لنادي حلبجة الرياضي، على ارض ملعب آسو المخصص للمشروع.

واكد ان الشروع بانجاز الملعب في حلبجة، يأتي بجهود الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ودعمه للرياضة والرياضيين، خاصة تأكيده خلال استقباله وزير الشباب والرياضة الاتحادي عدنان درجال، على ضرورة التنسيق لتأسيس بنية تحتية رياضية في اقليم كوردستان.

وكان درجال قد تفقد مؤخرا اوضاع الرياضة في محافظات السليمانية و حلبجة وكركوك، للاطلاع عن كثب لمستجدات الرياضة فيها.

PUKmedia خاص

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