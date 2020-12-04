الشيوعي العراقي ورحلة البحث عن منقذ -من السيد الرئيس الى السيد القائد- القسم الخامس - قاسم علي فنجان

2020/12/04 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان ((السيد مقتدى الصدر شخصية إسلامية ذات عمق تاريخي ويعمل من أجل مصلحة العراق وأنه ماض وجاد باتجاه إقامة الدولة المدنية)) رائد فهمي.



سكرتير الحزب الشيوعي العراقي.كتبت مجلة الحزب الشيوعي العراقي "الثقافة الجديدة" في عددها الحادي والخمسين لسنة 1973 ما نصه: ((تم في تمام الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين من مساء 17-7-1973 في القصر الجمهوري التوقيع على بيان مشترك بين حزب البعث العربي الاشتر ......





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