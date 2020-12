رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإيطالي

2020/12/04 | 23:01 - المصدر: يس عراق

يس عراق – بغداد

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في “الكالتشيو” خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف في الدوري الإيطالي خلال نوفمبر، موزعة على ثلاث مباريات:

– الأول من نوفمبر: هدفان في شباك سبيزيا في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس بنتيجة 4-1.

– الثامن من نوفمبر: هدف بمرمى لاتسيو في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

– الـ21 من نوفمبر: هدفان في شباك كالياري في المباراة التي حسمها يوفنتوس بثنائية دون رد.

✅ Technical efficiency performance at 96%💪 Offensive-aggressiveness index above 96%🔥 He’s the player with the best efficiency index on the field.@Cristiano is the November #SerieATIM MVP!https://t.co/Qpmg2ghM1b#WeAreCalcio pic.twitter.com/kYcrs4TARS

— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 4, 2020

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما سجل 8 أهداف هذا الموسم في “الكالتشيو” يحتل بها مركز الوصافة بجدول ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان.

