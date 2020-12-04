"الحكومة تخضع لسلطة الميليشيات".. تجدد التظاهرات في الناصرية وبغداد

2020/12/04 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف في عدة مدن عراقية، الجمعة، عقب أسبوع من وقوع صدامات دامية بين أنصار حركة الاحتجاج ضد الحكومة ومؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

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