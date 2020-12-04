2020/12/04 | 23:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حساب محمد صالح العراقي ” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “، الجمعة، ملامح المشروع الانتخابي للتيار خلال الفترة المقبلة.

وقال العراقي في منشور على فيس بوك، وتابعته قناة (7SKY) الفضائية إن “مشروعنا الانتخابي الخاص عبارة عن (مشروع عقائدي) فلن نتحالف تحالفات سياسية مالم نقوي شوكة الدين والمذهب وأي جهة تطيع الشرع وتريد مصلحة المذهب وتعشق العراق وتسعى للاصلاح الفعلي وتعـاقب الفاسدين طاعة للمرجعية وتقديما للمصالح العامة فنحن مستعدون للتعاون معهم (عقائديا) لا سياسيا فتعاد كرة الفـساد مرة اخرى”.

وأضاف، “لن نحيد عن الاصلاح ولن نحيد عن نصرة الدين والمذهب والوطن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقرب من الصدر يكشف عن ملامح المشروع الانتخابي الجديد 7 SKY TV.

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