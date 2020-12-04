بوادر أزمة بين أنقرة وموسكو.. تركيا تعتقل صحفيين روسيين صوّرا مصنع طائرات مسيرة

2020/12/04 | 23:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوقفت الشرطة التركية صحافيين يعملان في شبكة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، الجمعة، بتهمة تصويرهما مصنع طائرات مسيرة، وفق مصدر بوزارة الخارجية التركية.

وأكد المصدر، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، (4 كانون الاول 2020)، أن الصحفيين "وصلا إلى إسطنبول لتصوير برنامج، لكنهما لم يحصلا على إذن ولا على ترخيص للتصوير".

وقالت شبكة "إن تي في" في بيان: إن "الصحافي أليكسي بيتروشكو ومصوره إيفان ماليشكين أبلغا هيئة التحرير أن شرطيين أوقفوهما في إسطنبول صباح أمس الخميس".

وكان الصحافيان لا يزالان موقوفين مساء الخميس، وفق ما جاء في رسالة بعثها بيتروشكو إلى زملائه، ونقلتها الشبكة التلفزيونية.

وجاء في البيان أن الصحافيين العاملين في برنامج "تسينترالنويي تلفيدينيي" الذي يقدم نفسه على أنه برنامج إخباري أسبوعي، لا يردان على الاتصالات الهاتفية، ولا على الرسائل النصية منذ توقيفهما.

وأعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها على اتصال مع السلطات التركية؛ لاستيضاح الوضع، و“نعوّل على تعاون“ من الجانب التركي.

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