دولة عربية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

2020/12/04 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت البحرين، يوم الجمعة، إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا.

وكانت البحرين أقرت، في تشرين الثاني/نوفمبر، استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.

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