محدث.. أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

2020/12/04 | 23:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد اتفاق "أوبك+"، لتسجل خامس مكاسبها الأسبوعية على التوالي.

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