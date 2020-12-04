لجنة العلاقات الخارجية النيابية : واشنطن تتحسب لأي سيناريو محتمل في العراق

2020/12/04 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية اليوم الجمعة، عن سبب خفض ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للدبلوماسيين الامريكيين العاملين في بغداد.واوضح شيركو ميرويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان واشنطن قررت خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الامريكية في بغداد، لاسباب الوضع الامني في العراق خاصة، مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، موضحا، ان واشنطن تتحسب لاي سيناريو محتمل ضد سفارتها في بغداد.واضاف: ان الانسحاب ينعكس سلبا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في العراق، مشيرا الى ان مواقف ما وصفه بالميليشيات المسلحة حيال الولايات المتحدة ليست هي الموقف الرسمي للعراق، مجددا اهمية تواجد التحالف الدولي والولايات المتحدة لمواجهة فلول داعش، واستمرار تدريب القوات الامنية./انتهى9

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