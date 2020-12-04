تظاهرات ليلية وقطع طريق رئيسي في السليمانية (فيديو + صور)

2020/12/04 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قطع متظاهرون في مدينة دربندخان بمحافظة السليمانية، مساء الجمعة، الطريق المؤدي إلى منطقة كلار الحدودية، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وبحسب تسجيل مرئي اطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 كانون الأول 2020)، فقد أظهر مجموعة من المتظاهرين في مدينة دربندخان وهم يقطعون الطريق المؤدي إلى منطقة كلار الحدودية بالاطارات المشتعلة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الطوارئ في السليمانية، اصابة 25 شخصا خلال تظاهرات اليومين الماضيين في المحافظة، نقل بعضهم الى المستشفيات.

وقال مدير المركز، سامان نادر، في تصريح خاص لـ "ان ار تي"، اليوم الجمعة (4 كانون الاول 2020)، ان "فرقنا الطبية كانت متواجدة في مكان التظاهرات، وقدموا الاسعافات الاولية للمصابين".

وأضاف، ان "25 متظاهرا اصيبوا خلال الصدامات مع القوات الامنية تم نقل 15 منهم الى المسشفيات لغرض العلاج، فيما تقديم العلاج للبقية ميدانيا في اماكن التظاهرات".

وأوضح، ان "المفارز الطبية ستكون في حالة تأهب قصوى وستكون متواجدة في حال تجدد التظاهرات".

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