توقعات بموجة أمطار تشهدها معظم مناطق العراق غدا السبت

2020/12/04 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى هطول امطار في مدن الجنوب والفرات الاوسط اعتبارا من ساعات نهار السبت، ثم تمتد مساحة الامطار لتشمل السماوة والنجف والانبار، وذي قار ثم السماوة والديوانية والنجف وبابل وكربلاء والبصرة وواسط والسليمانية، وتنتهي الأمطار خلال ساعات صباح يوم الأحد ويستمر الاستقرار الى نهاية الاسبوع.

وأوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (4 كانون الأول 2020)، انه "مع اندفاع محور الاخدود الجوي شرقا وتعمقه اكثر نحو مناطق شبه الجزيرة العربية، يزداد تكاثف السحب في اجواء مدن البلاد كافة خلال نهار السبت".

وتوقع عطية بالقول "فرص الامطار ستتحسن ولكن للاسف، فالمتوقع ان يكون هطول الامطار في مدن الجنوب والفرات الاوسط فقط، اعتبارا من ساعات نهار السبت حيث يبدأ هطول الامطار في مناطق بادية الجنوب اولا (جهة الحدود مع السعودية) مع بعض الغزارة".

وأضاف: "ثم تمتد مساحة الامطار لتشمل معظم مناطق بادية السماوة والنجف اضافة الى جنوب الانبار، ثم تباعا تمتد نحو مدن ذي قار ثم السماوة والديوانية والنجف وبابل وكربلاء و البصرة وواسط، ولانستبعد الغزارة في بعض مدن الفرات الاوسط خلال الفترة المذكورة اعلاه، كذلك هناك فرص لهطول زخات خفيفة في السليمانية" .

وتابع، ان "فرص هطول الامطار تنتهي خلال ساعات صباح يوم الأحد وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون معتدلة السرعة" .

وأوضح عطية ان "فرص تشكل الضباب الكثيف متوقعة فجر وصباح يوم الاحد في مناطق من بادية السماوة والبصرة وايضا سواحل الخليج العربي الشمالية والكويت .باقي مدن الوسط والجنوب متوقع تشكل الضباب الخفيف فيها خلال الفترة اعلاه" .

وبين المتنبئ الجوي، ان "توقعات متوسطة المدى تشير الى ان الاستقرار وانتهاء فرص الامطار في كافة مدن البلاد هو الغالب الى نهاية الاسبوع باذن الله مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتكون الاجواء باردة خصوصا خلال ساعات الصباح والليل".

خارطة تمثل موقع المنخفض في الطبقات العليا.

خارطة توقعات مناطق وكميات الامطار لـ 24 ساعة المقبلة.

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