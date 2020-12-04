الصحة العالمية تحذر: اللقاحات لا تعني أختفاء كورونا

2020/12/04 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { منوعات : الفرات نيوز } حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.

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