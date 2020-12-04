بالصور.. بدء زراعة مليون شجرة معمرة في الاقليم

2020/12/04 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز } بدأت اليوم الجمعة، في مرتفعات كسنزان بمحافظة أربيل المرحلة الأولى من مشروع زراعة مليون شجرة كستناء في إقليم كوردستان.

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