تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/04 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت السلطات الصحية التركية، تسجيل 193 وفاة و32736 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14509، فيما يبقى العدد الإجمالي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الاثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: RT

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